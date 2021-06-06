مصر تسجل 821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

06 يونيو , 2021 سجلت وزارة الصحة المصرية يوم السبت 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة وذلك نزولا من 861 إصابة و46 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 267171 من ضمنهم 195871 حالة تم شفاؤها، و15309 حالات وفاة.

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