"عميد الأسرى الأردنيين" ينهي اعتقال عقدين في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم إسرائيل عمان، اليوم الأحد، المعتقل الأردني المفرج عنه عبدالله أبو جابر بعد 20 عاما في السجون.

وبحسب قناة المملكة الأردنية فإن السلطات الإسرائيلية قررت إرسال "أبو جابر" إلى الجسر لتسليمه لأهله بدلا من استقباله في فلسطين.



كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة قالت إن السلطات الإسرائيلية ستفرج عن السجين الأردني، بعد أن أمضى 20 عاما في السجون الإسرائيلية.

وأكد السفير ضيف الله الفايز المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن سفارة المملكة في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية أن السلطات الإسرائيلية ستفرج الأحد 6 يونيو/حزيران عن أبو جابر بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأعرب السجين الأردني المطلق سراحه عن رغبته في العودة إلى الأردن بعد خروجه من السجن، حيث اعتقل في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2000، وفقا لـ"الفايز".

وأصدرت السلطات الأردنية وثيقة سفر لـ"أبو جابر"، وسط ترجيحات بوصوله إلى جسر الملك حسين صباح الأحد، حيث تم إبلاغ ذويه بذلك.

وتصف وسائل الإعلام الأردنية "أبو جابر" بأنه "عميد الأسرى الأردنيين" في إسرائيل؛ حيث جرى اعتقاله منذ ديسمبر/كانون الأول 2000 ، ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاما.