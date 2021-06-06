شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 172.85 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم- وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 172.85 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و865 ألفاً و375 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع بواقع 2440 إصابة ليبلغ الإجمالي ثلاثة ملايين و700 ألف و367. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89222 بعد تسجيل 74 وفاة جديدة.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 2649 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» و186 وفاة، السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 228754، بينما سجلت البلاد مليونين و432280 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 في المئة على الأقل.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إنها سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، السبت، وذلك ارتفاعاً من 24 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 91248، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.