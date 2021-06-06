شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إسقاط «مسيّـرتين» حاولتا استهداف قاعدة تضم أمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- أ.ف.ب

أعلن الجيش العراقي، الأحد، عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة «عين الأسد» الجوية في غرب العراق، في هجوم هو الثاني بطائرة مسيرة مفخخة ضد هذه القاعدة التي تضمّ أمريكيين منذ شهر.

وقامت بطاريات الدفاع الجوي «سي رام» التي وضعها الأمريكيون بالتصدي للهجمات التي تكتفت، بإسقاط طائرتين مسيرتين فجراً فوق القاعدة الجوية الواقعة في منطقة الأنبار الصحراوية. وقبل ساعات من ذلك، استهدف هجوم صاروخي آخر ليلاً مطار بغداد «لم يسفر عن ضحايا أو أضرار»، بحسب الناطق باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل واين ماروتو. ويثير استخدام الطائرات المسيرة المفخخة من جديد فوق «عين الأسد» قلق الأمريكيين.

وبالمجمل فمنذ بداية العام، وقع 39 هجوماً ضد الأمريكيين، فيما توعدت فصائل مسلحة عراقية بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأمريكية على الانسحاب من العراق. واستهدفت تلك الهجمات السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف. وقتل فيها متعاقدان أجنبيان مع التحالف وآخر عراقي.