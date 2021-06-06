شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يزور تايوان بـ«طائرة عسكرية» لدعمها في مواجهة الصعوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-أ.ف.ب

وصل وفد يضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، إلى تايوان، حيث أعلن أن واشنطن ستمنح 750 ألف جرعة من لقاح وباء «كوفيد-19» لحليفتها. وتتهم تايوان الصين بعرقلة جهود الحصول على اللقاحات بينما تواجه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23,5 مليون نسمة تفشي فيروس «كورونا» بشكل مفاجئ.

ووصل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيان تامي داكويرث وكريستوفر كونز والجمهوري دان ساليفان على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى مطار «سونغشان» في تايبه، صباح الأحد. وقالت داكويرث: «نحن هنا كأصدقاء لأننا نعلم أن تايوان تواجه حالياً صعوبات وهذا ما يؤكد أهمية زيارتنا نحن الثلاثة، من الحزبين».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستتبرع بـ25 مليون جرعة للدول المحتاجة خصوصاً عبر برنامج «كوفاكس» لدولي.

ولا توفد الولايات المتحدة عادة مسؤولين إلى تايوان بطائرة عسكرية.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتهدد باستخدام القوة في حالة إعلان استقلالها رسمياً أو في حل تدخل أجنبي.

وكانت واشنطن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايبه في 1979 للاعتراف ببكين ممثلاً رسمياً وحيداً للصين. لكن الولايات المتحدة لا تزال أقوى حليف لتايوان والمصدر الأول لأسلحتها.

لم تتلق الجزيرة حتى الآن أكثر من 726 ألفاً و600 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» و150 ألف جرعة من لقاح «موديرنا».

واعتبرت تايوان لفترة طويلة نموذجاً للإدارة الجيدة للوباء إذ سجل فيها في البداية بضع مئات من الإصابات وأقل من عشر وفيات مرتبطة بـ«كورونا»، لكنها تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة. وبلغ عدد الإصابات حتى الآن نحو 10 آلاف والوفيات 166 حالة إثر انتشار الفيروس عن طريق طيارين في شركات طيران.