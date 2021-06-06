شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال.. مقتل 11 شخصاً بانفجار لغم أرضي في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول- رويترز

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، الأحد، إن 11 مدنياً على الأقل، منهم أطفال، قتلوا في انفجار لغم أرضي بمركبتهم في شمال أفغانستان متهمين حركة «طالبان» بزرع اللغم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع، السبت، قبل ساعات من اجتماع زعماء كبار من «طالبان» بمسؤولين من الأمم المتحدة لبحث عملية السلام الأفغانية، وأمن الدبلوماسيين والعاملين في الوكالات الإنسانية بأفغانستان.

وذكر متحدث باسم «طالبان» في بيان، على «تويتر» أن شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان»، «أكد مجدداً في الاجتماع الالتزام القوي تجاه عملية السلام الأفغانية». ورغم تأكيد وفد طالبان الحفاظ على سلامة كل موظفي وكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرهم من الدبلوماسيين المتمركزين في أفغانستان، اتهم مسؤولون أفغان الحركة بالهجوم المستمر على قوات الحكومة والمدنيين بهدف بسط سيطرتها الكاملة على عدة أقاليم.

وقال حسام الدين شمس حاكم إقليم بادغيس الواقع بشمال البلاد إن 11 راكباً، منهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الانفجار، السبت، وهم في طريقهم إلى مدينة قلعه نو.

واستهدفت قنابل على جانب الطرق وقنابل مغناطيسية صغيرة تُثبت أسفل المركبات وهجمات أخرى أفراد الأمن وقضاة ومسؤولين بالحكومة ونشطاء بالمجتمع المدني وصحفيين خلال الشهور الأخيرة بأفغانستان.