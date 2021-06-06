نيكاراغوا.. اعتقال مرشح للانتخابات الرئاسية لدى عودته من أمريكا

ماناغوا- أ.ف.ب

اعتُقِل أرتورو كروز، المرشّح للانتخابات الرئاسيّة المقرّر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر في نيكاراغوا، السبت، في مطار ماناغوا لدى عودته من الولايات المتحدة، للاشتباه في مهاجمته «المجتمع النيكاراغوي وحقوق الشعب»، وفق ما أعلنت النيابة العامّة.

وقالت النيابة إنّ كروز: «يخضع للتحقيق من قبل الشرطة الوطنيّة لأنّ هناك أدلّة قويّة على أنّه هاجم المجتمع النيكاراغوي وحقوق الشعب». وأشارت الشرطة من جهتها إلى أنّها تتّخذ «كلّ إجراءات التحقيق ذات الصلة، وستُسلّم الشخص المعني إلى السلطات المختصّة لمقاضاته وتحديد المسؤوليّات الجنائيّة».

وقبل شهرين، أعلن كروز (67 عاماً) نفسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب الشرطة فإنه يخضع للتحقيق في جرائم منصوص عليها في قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة الصادر في كانون الأول/ديسمبر.

ويعاقب هذا القانون «الأعمال التي تقوض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتطلب التدخل العسكري، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار».

وشغل كروز منصب سفير نيكاراغوا لدى الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009، وبعد استقالته من هذا المنصب استأنف أنشطته الأكاديمية في معهد أمريكا الوسطى لإدارة الأعمال (آي إن سي إيه إي). وكان المرشح قد سافر إلى الولايات المتحدة في تاريخ غير محدد وعاد إلى بلاده، السبت، دون أن يذكر سبب رحلته. وعشية اعتقاله، أشار على «تويتر» إلى أنه يدرس إمكان سحب ترشيحه بسبب «تهديدات» من جانب السلطات.

وبالنسبة إلى مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، فإن اعتقال كروز يأتي استجابة «لاستراتيجية فاسدة» لحكومة دانيال أورتيغا لتخويف أولئك الذين يعتبرهم أعداء سياسيين. وقال المركز إن «هذا ليس تحقيقاً جنائياً وإنما اضطهاد سياسي».

وقالت جولي تشونغ، المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية: «المجتمع الدولي قال كلمته: في عهد أورتيغا، أصبحت نيكاراغوا منبوذة دولياً وتبتعد أكثر فأكثر عن الديمقراطية». وأضافت أن «الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن كروز».

يأتي اعتقال كروز بعد أربعة أيام على اعتقال مرشحة أخرى هي الصحفية كريستيانا شامورو. وفُرضت الإقامة الجبرية مساء الأربعاء، على كريستيانا شامورو أخطر منافسي رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما اتهمتها الحكومة بغسل أموال.

وتأمل شامورو البالغة من العمر 67 عاماً في إلحاق الهزيمة بأورتيغا في صناديق الاقتراع.

غير أن هناك تحقيقاً قضائياً يستهدف النجمة الصاعدة للمعارضة منذ أسابيع بتهمة غسل أموال وصفته بأنه «مهزلة مروعة» تشنها السلطات لمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية.