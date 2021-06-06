شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 88 شخصاً على يد لصوص ماشية في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا- أ.ف.ب

أقدمت عصابة من لصوص الماشية على قتل 88 شخصاً، في هجمات شنّتها على سبع قرى في ولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا، وفق ما قالت الشرطة النيجيرية، الأحد.

وقال نافع أبو بكر المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي «في البداية عثر على جثث 66 شخصاً ثم عثر على 22 جثة أخرى».

وكان نافع أبو بكر قد أوضح، أمس السبت، أن عشرات المسلحين الذين يستقلون دراجات نارية هاجموا سبع قرى مجاورة في منطقة دانكو-واساغو، الخميس. وأضاف: «أحصينا مقتل 66 شخصاً في هذه الهجمات» التي استهدفت قرى كورو وكيمبي وغايا وديمي وزوتو ورافين غورا وإيغينغي.

ولفت إلى أن «التحقيقات جارية لتحديد مدى الدمار الذي ألحقه قطّاع الطرق، وكذلك للبحث عن مزيد من الجثث». وقال أبوبكر إن الشرطة انتشرت في المنطقة تحسباً لمزيد من الهجمات، في حين فر سكان القرى المتضررة من منازلهم.

ويسود اعتقاد لدى قوات الأمن بأن المهاجمين شنوا الهجمات من ولايتي زامفارا والنيجر المجاورتين حيث يحتفظون بمعسكرات هناك. وتعد مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا مراكز لعصابات إجرامية من لصوص الماشية الذين يداهمون القرى ويختطفون السكان للحصول على فديات مالية بعد نهب المنازل وحرقها.