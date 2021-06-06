عبدالرحمن العويس: الرعاية الصحية من الأولويات الوطنية

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تأكيد مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، الذي ينعقد على مدار أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو، وتعتزم الوزارة خلال مشاركتها إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة وعددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم في تمكين الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال الجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتطوير خدمات الصحة النفسية.

وأشار عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الرعاية الصحية من الأولويات الوطنية التي تستند إلى الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في إطار عملية التنمية المستدامة، وضمن منظومة حكومية مرنة ومتطورة أرست دعائمها القيادة الرشيدة، لتمثل خارطة طريق في مسيرة الدولة نحو مئوية الإمارات 2071. وأكد أهمية معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي مرموق في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.

وكشف العويس عن أن المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية، ويتصدر أولويات عملنا وفق الأجندة الوطنية ترسيخ الجانب الوقائي ومكافحة الأوبئة والأمراض المزمنة، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء، نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة، بما يسهم في إسعاد مجتمعنا وتعزيز الأمن الصحي.

ولفت إلى تزامن معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام مع النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في الاستجابة الفعالة لجائحة كوفيد-19 وإدارة وحوكمة المرحلة بكل ثقة واقتدار، من خلال المرونة الوطنية في الجاهزية والخطط الاستباقية وكفاءة المنظومة الصحية، والحرص على ضمان استمرارية الأعمال والخدمات للمحافظة على المكتسبات، منوهاً إلى ريادة الإمارات في توفير الفحوصات واللقاحات لجميع أفراد المجتمع.

من جانبه، أشاد ووﺗﺮ ﻣﻮﻟﻤﺎن، ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ (إﻧﻔﻮرﻣﺎ ﻣﺎرﻛﻴﺘﺲ)، بجهود حكومة الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وحرصها على استقبال الزوار والمشاركين من شتى أنحاء العالم بدون قيود، وضمان استمرار عقد الفعاليات المهمة لاسيما معرض ومؤتمر الصحة العربي والذي ينعقد هذا العام تحت شعار «متحدون من خلال الأعمال»، وهذا ما يعكس إرادة وسعي قطاع المعارض والمؤتمرات للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف ممارسة الأعمال التجارية مرة أخرى.

ولفت إلى أن نسخة 2021 من المعرض ستشهد مشاركة أهم شركات الرعاية الصحية الدولية، بالإضافة الى أكثر من 51000 مشارك من 170 دولة حول العالم بشكل مباشر أو افتراضياً عبر الإنترنت، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان تنظيم الفعاليات والمؤتمرات بسلامة وأمان.