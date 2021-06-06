شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق ومواصلات الشارقة» تبحث التعاون مع شؤون البلديات والزراعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، المهندس الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالتكليف في إمارة الشارقة، ووفدي المجلس البلدي لمدينة الذيد برئاسة الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، ومنطقة المدام برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم والتنسيق المتبادل بين الهيئة وكافة المؤسسات الحكومية في الشارقة، وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الطرق بالعزرة، محمد علي الزعابي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، وعدد من أعضاء المجلسين البلديين وممثلي الهيئة من بعض الإدارات المختلفة.

وأكد السويجي أن مثل هذه الزيارات تلعب دوراً مهماً في تبادل الرؤى وتنسيق الجهود بما يتناغم مع المصلحة العامة وتحقيقاً للأهداف المشتركة، واستعرض الحضور سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات المختلفة في الإمارة، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات ذات الصلة، كما شدد الاجتماع على أهمية تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تقف حائلاً أمام تنفيذ المشروعات الخدمية.

وأكد أن المشاريع التطويرية التي جرى تنفيذها في قطاع الطرق مؤخراً في العديد من المدن والمناطق التابعة للإمارة قضت تماماً على المعضلات التي كان يواجهها الأهالي ومستخدمو الطرق، موضحاً أن الأجهزة المعنية التابعة للهيئة ترصد عن كثب وبشكل يومي كافة الملاحظات والشكاوى والاستفسارات الواردة إليها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات في إطار التنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة.