شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طلب إحاطة أمام اتصالات النواب أبرزها انتشار خطوط غير معلوم بيانات مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، قضية انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فضلا عن نظر 14 طلب إحاطة أخر بشأن تطوير البريد وتوصيل الإنترنت، والمطالبة بخطوط عاجلة لتفعيل كود الإتاحة لمستخدمى الكراسى المتحركة بجميع فروع شركات الاتصالات والسنترالات.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع اليوم الأحد، مناقشة 5 طلبات من النائب أحمد على إبراهيم بشأن تأخر الهيئة القومية للبريد فى استلام موقع مؤسسة الزكاة بحى المرج، وكذا فى مخاطبة المحافظة بخصوص طلب أرض عشش المهاجرين ليكون مكتب بريد بمنطقة الاندلس لتخدم منطقة المرج الشرقية، بالإضافة إلى تدنى الخدمة المقدمة للمواطنين بمكاتب البريد بحى المرج، وتأخر أعمال التوسعة والتطوير بمكتب بريد كفر أبو صير، وعدم تشغيل وغلق مكتب بريد عزبة النخل بحى المرج واستبداله بمكان أخر فى حى المطرية وعين شمس، أيضًا بالنسبة لمكتب بريد الشرفا القديم بحى المرج كمكتب خدمات متكاملة والاكتفاء بتشغيله مكتب إرسال بريد فقط.



ويشهد اجتماع اليوم مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة فايزة صالح بشأن الإجراءات التى اتخذاتها الحكومة للوقوف على أسباب تأخر هيئة البريد فى تطوير وإنشاء مكاتب البريد بقرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود محافظة البحير، وكذا تزويد جميع مكاتب البريد المطورة بمركزى شبراخيت وآيتاى البارود محافظة البحيرة بماكينات صراف آلي.



وخصصت اللجنة اجتماعاتها غدا الاثنين، لنظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد يسرى عباده بشأن عدم وجود بوكس للشركة المصرية للاتصالات داخل نادى مدينة 15 مايو الرياضى والاجتماعى بالقاهرة، وعدم وجود خطوط تليفونات أرضى ولا خدمات إنترنت بقرية زاوية البحر التابعة لمجلس قرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الإنترنت لجميع قرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود بالبحيرة، وكذا طلب النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توافر شبكات أرضية وإنترنت بأغلب قرى أبو حمص.



أما يوم الثلاثاء فتناقش اللجنة بجانب طلب النائب عمرو درويش بشأن انتشار ألاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحوفى بشأن سوء خدمة إحدى شركات المحمول بمدينة دمنهو، وكذا طلب النائب محمود نجيب بشأن انقطاع شبكة إحدى شركات المحمول بقرية ميت الخولى عبد الله منذ سنوات، وأخيرا طلب النائبة هند حازم حبيب بشأن خطوط عاجلة لتفعيل كود الإتاحة لمستخدمى الكراسى المتحركة بجميع فروع شركات الاتصالات والسنترالات.