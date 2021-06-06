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تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بينما صعد سعر الدينار البحريني، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستويات الخميس الماضي، بينما استقرت أسعار 4 عملات عربية أخرى، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 8 قروش إلى 49.09 جنيه، كما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.26 جنيه.

وارتفع سعر شراء الدينار البحريني 3 قروش إلى 40.36 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 41.69 جنيه.

وبقي الدينار الأردني ثابتا عند 21.72 جنيه، و22.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال القطري على مستواه عند 4 جنيهات للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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