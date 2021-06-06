"أرسلنا إشارة".. مصدر في "كهرباء الأقصر" يكشف سبب قطع التيار عن 6 محافظات بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بمحافظة الأقصر إن التيار الكهربائي عاد للمحافظة بعد انقطاع استمر لنحو ساعة ونصف الساعة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن السبب في الانقطاع المفاجئ للتيار هو انسحاب الجهد عن المحطة الرئيسية بسبب عطل فني طارئ.

وانقطع التيار الكهربائي في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان بجنوب الصعيد، من السابعة صباح اليوم حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وانقطعت الكهرباء في قرى ومدن ومركز قنا، ودشنا ونجع حمادي وفرشوط وقوص، وفي البحر الأحمر مدينتي سفاحا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبعض المناطق في الأقصر.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع شبكة كهرباء الصعيد، أن هناك عمليات صيانة في أبراج الضغط العالي ومحطات والمحولات الرئيسية في الصعيد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن عطل مفاجئ خلال عمليات التغيير، وجار إصلاحه لإعادة التيار.

وأضاف المصدر أن الكهرباء أرسلت إشارة إلى المحافظات التي بها صيانة، أنه ستنقطع الكهرباء من الساعة السادسة صباح الأحد، حتى التاسعة صباحًا.