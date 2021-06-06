انقطاع التيار الكهربائي في 6 محافظات.. ومصدر يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة قنا، اليوم الأحد، سبل انقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أنه عبر فحص محطات محولات كهرباء المراشدة ونجع حمادي، تبين حدوث تذبذب مفاجئ في التيار الكهربائي في عدد من المحافظات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تذبذب التيار الكهربائي استوجب الفصل المؤقت لبضع دقائق قليلة في محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، أسيوط والمنيا، بهدف إجراء صيانة سريعة لخطوط أبراج الضغط العالي.

وأوضح المصدر أن التيار الكهربائي يعمل الآن في جميع المحافظات بشكل طبيعي عقب صيانة عملية تذبذب التيار الكهربائي ومعالجتها.