التحالف يعلن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثي اتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية، عن اعترض طائرة مسيرة مسلحة أطلقت يوم الأحد، باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد قالت إنها أطلقت الطائرة المسيرة على قاعدة جوية عسكرية.

ونقل تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي عن بيان للتحالف قوله إن الطائرة المسيرة دمرت. بينما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر إن الضربة قد نجحت.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس عام 2015 بعدما طرد الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

واستهدف الحوثيون مرارا خميس مشيط ومدنا سعودية أخرى على الحدود مع اليمن. ويقول التحالف إنه يعترض معظم الهجمات.