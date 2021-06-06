ميركل تحذر من انقراض مليون نوع من الكائنات الحية بسبب الاحتباس الحراري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من خطر انقراض مليون نوع من الكائنات الحية، معربة عن أملها في أن تمنح قمة المناخ المقبلة زخما فاعلا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت غداة انطلاق مؤتمر في مدينة بون استعدادا لقمة “كوب-26” المرتقبة في غلاسكو بإسكتلندا، إن “واقع التنوع البيئي مأساوي، وأن اتفاق باريس يبين لنا المسار الذي يتوجب اتباعه لجعل ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى مقبول”.

وأضافت: “ما يصل إلى مليون نوع مهددة بالانقراض، بينها عدد كبير خلال العقود المقبلة. نحن في حاجة ماسة إلى وقف هذا المسار”.

ورحبت ميركل بقرار “منع تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة مثل قصبات الشرب أو الأعواد القطنية في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت: “الاستغناء عنها سيكون يسيرا، وسيخفف بشكل كبير عن بيئتنا”، مشيدة بالتزام الاتحاد بتحقيق الحياد المناخي في 2050.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن بلادها حددت “أهدافا أكثر طموحا”، مع تطلعها إلى أن تخفض بحلول 2030 انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 65% مقارنة بعام 1990.

ونوهت، إلى أنه “من أجل ذلك وضعت ألمانيا منذ يناير الماضي ضريبة ثاني أوكسيد الكربون، والتي ترفع أسعار الوقود الأحفوري، وخصوصا المحروقات”.

وتهدف قمة غلاسكو “كوب 26” إلى ترجمة التزامات اتخذتها دول العام 2015 خلال مؤتمر المناخ في باريس لضبط تداعيات تغير المناخ، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين.