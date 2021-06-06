المغرب.. أول بلد عربي يصدر جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ ساعتين

في خطوة من شأنها مواجهة فيروس كورونا، أعلنت الحكومة المغربية عن صدور “الجواز التلقيحي” للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، اعتبارا من 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني “لقاح كورونا”.

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أنه “يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي”.

وأضافت أنه “يمكن أيضا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني”.

وأوضحت الحكومة أن “هذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفاً بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلاً، وكذا السفر إلى الخارج”.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في 20 مايو/أيار الماضي، عن قرار تخفيف مدة حظر التنقل الليلي وتقييد حركة المواطنين، ليصبح من الساعة 23:00 ليلاً إلى الساعة 04.30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما كان من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00 صباحاً.

حتى مساء أمس السبت، بلغت إصابات كورونا في المغرب 521 ألفاً و195، منها 9 آلاف و173 وفاة، و508 آلاف و850 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية، كما وصل عدد من تلقوا اللقاح ضد الفيروس إلى 9 ملايين و108 آلاف شخص، من أصل نحو 36 مليوناً تعداد سكان البلاد، في وتيرة تعد من بين الأسرع عالمياً.

ويتوقع أن يصبح “جواز سفر كورونا” جزءاً من الواقع الجديد لحياة البشر بعد الجائحة، وتعمل الحكومات والشركات المصنعة للقاحات في مختلف أنحاء العالم لاستكشاف إمكانية استخدام هذا النوع من جوازات السفر كوسيلة لإعادة فتح الاقتصاد من خلال تحديد من يتمتعون بالحماية من فيروس كورونا.

غير أن من يعملون على تطوير التكنولوجيات يقولون إن مثل هذه الأدوات تقترن بعواقب، مثل إمكانية استبعاد فئات كاملة من المشاركة الاجتماعية، ويحثون القائمين على التشريع على التفكير ملياً في كيفية استخدامها.

لكن في المقابل ينظر آخرون إلى أن “جواز سفر كورونا” يُعتبر أحد وسائل الحكومات لتشجيع الناس على تلقي اللقاح، خصوصاً أولئك المترددين أو المتأثرين بما يُنشر من معلومات مغلوطة على شبكة الإنترنت حول اللقاحات.

المعروف عن “جواز سفر كورونا” أنه يتضمن معلومات حول ما إذا كان الأشخاص قد حصلوا على لقاح كورونا، ونوع اللقاح ومكان التلقيح، ومستوى الأجسام المضادة، ونتيجة اختبار كورونا واختبار مولد المضادات السريع.