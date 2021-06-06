شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل شخص وأصيب أخرون إثر اشتباكات عنيفة اليوم الأحد شهدها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن رقعة الاشتباكات التي شهدها مخيم الرشيدية منذ ساعات قد توسعت، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة و قذائف الـ "آر بي جي"، والقنابل اليدوية.

وأشارت إلى إصابة شاب توفي لاحقا وإصابات أخرى، لافتة إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية تعمل على محاصرة الاشتباكات.

بدوره ، ذكر موقع النشرة اللبناني نقلا عن مصادر فلسطينيّة قولها إنّ الاشتباكات اندلعت على خلفيّة مداهمة "حركة فتح" لمنزل فلسطيني مطلوب بقضايا تجارة المخدرات، لافتًة إلى "وجود عدد من العائلات الفلسطينيّة المحاصَرة في منازلها، في محيط الاشتباكات الدائرة داخل المخيم".