شكرا لقرائتكم خبر عن 750 ألف جرعة لقاح كورونا تتبرع بها أمريكا لتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت عضوة الكونجرس الأمريكي عن ولاية ألينوي لادا تامي دوكوورث اليوم الأحد إن بلادها ستتبرع بـ 750 ألف جرعة لقاح مضاد لكوفيد19- إلى تايوان.

وتابعت دوكوورث من مطار تايبيه سونجشان قولها " إنه من الحيوي للولايات المتحدة أن يتم إدراج تايوان في أول مجموعة تتلقى اللقاحات، وذلك بسبب اعترافنا بحاجتكم الملحة ونحن نقدر هذه الشراكة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة.

وقال المعهد الأمريكي في تايوان ، الذي يقوم في الواقع بعمل السفارة الأمريكية في تايوان، يوم الجمعة أن تايوان يجب أن تدرج في الفئة الأولى من اكثر من 80 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد19- التي من المقرر أن تتبرع بها الولايات المتحدة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصلت دوكوورث وزميليها دان سوليفان وكريس كونز اليوم الأحد إلى مطار تايبيه وكان في استقبالهم وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

وقال وو إن تايوان "ممتنة للغاية" لإدراجها في خطة إدارة بايدن لتصدير لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى.

ومن جانبه أشار كونز أيضًا إلى أنه تم منع تايوان من الانضمام إلى تحالف الصحة العالمي وواجهت عقبات في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة.

كما أعربت رئيسة تايوان تساي إنج ون في وقت لاحق عن تقديرها للوفد على التبرع، الذي قالت إنه يظهر دعم الحزبين داخل الكونجرس الأمريكي لتايوان.

وأمضى أعضاء الكونجرس الأمريكي في العاصمة التايوانية حوالي ثلاث ساعات قبل أن يغادروا .

وقالت تساي إن مشاركة اليابان والولايات المتحدة لجرعات اللقاح مؤخرًا كان بمثابة مساعدة كبيرة في حرب تايوان ضد جائحة كورونا.

وشددت تايوان إجراءات مكافحة فيروس كورونا منذ 15 أيار/مايو ،حيث شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة. ولا يزال معدل التطعيم ضد كوفيد19- بين سكان البلاد البالغ عددهم 23.6 مليون نسمة أقل من 3 %.