شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2440 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 74 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس.

وكان قد تم تسجيل 3852 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع، فضلا 56 حالة وفاة.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس (عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام) بلغ صباح اليوم 24.7 ، فيما كان يبلغ أمس 26.3 ، وكان يبلغ الأسبوع الماضي 35.2 .

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا وصل إلى ثلاثة ملايين و700 ألف و367 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى ثلاثة ملايين و538 ألفا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 89 ألفا و222 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس على مدار سبعة أيام بلغ 84ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 88ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 84 شخصا آخرين.