زلزال بقوة 5.2 يضرب منطقة "صالح آباد" بإيران

ولم ترد على الفور أية تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

وأفاد مركز رصد الزلزال التابع لمؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية أن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و24 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012