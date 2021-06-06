شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يحذّر موسكو ومينسك من تهديدات الحلفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كل من روسيا وبيلاروس من تهديد حلفاء الحلف، بعد إجبار السلطات البيلاروسية لطائرة على الهبوط اضطراريا داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في تعليقات نشرت اليوم الأحد.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، لصحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية: "نحن بالطبع جاهزون، في حالة الطوارئ، لحماية والدفاع عن أي حليف ضد أي نوع من التهديد القادم من مينسك وموسكو".

وأضاف: "نحن يقظون ونتابع ما يحدث في بيلاروس عن كثب".

وذكر أن بيلاروس أصبحت "تعتمد أكثر فأكثر" على روسيا.

وقال ستولتنبرج إن حلف الأطلسي يشعر بقلق بالغ إزاء التعاون الوثيق بشكل أكبر بين موسكو ومينسك في الشهور الماضية. وقال: "كان علينا أن نفهم في الماضي أن روسيا انتهكت على نطاق واسع السيادة على أراضي دول مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

وأضاف ستولتنبرج أنه لا يريد التكهن كثيرا، مشيرا إلى أن "الناتو هو تحالف دفاعي".

وتشترك ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، وجميعها أعضاء في الناتو، في حدود مع بيلاروس.

وقبل أسبوعين، أجبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو رحلة طيران تجارية تابعة لشركة ريان اير بين العاصمتين الأوروبيتين أثينا وفيلنيوس، على الهبوط اضطراريا في مينسك.

وتم القبض على الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا، اللذين كانا على متن الطائرة، واحتجازهما.

وبينما رد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس، استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره لوكاشينكو لإجراء محادثات وقال إن موسكو سوف تدعم بيلاروس بمبلغ 500 مليون دولار كائتمان.

كما أكد بوتين استمرار دعمه للوكاشينكو في مواجهته مع الغرب.