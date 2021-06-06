شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع «طالبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 14 فردا من قوات الأمن الأفغانية حتفهم من بينهم قائد شرطة منطقة "قيصر" سيف الرحمن دهزاد، وذلك في اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر تابعة لحركة "طالبان" شمال أفغانستان خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عضو مجلس إقليم "فارياب" الأفغاني نادر سعيدي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، إن حركة "طالبان" شنت هجوما على مقر الشرطة وأجزاء أخرى من منطقة "قيصر" مساء أمس (السبت) واحتجزت أكثر من 30 من أفراد قوات الأمن لديها كرهائن.

وأضاف أن مقر الشرطة يخضع حاليا لحصار من قبل حركة "طالبان" وإذا لم يتم نشر تعزيزات في المنطقة فسوف يتم أسر عدد آخر من قوات الأمن لدى الحركة.

ولم يعلق مسئولو الأمن في إقليم "فارياب" على هذه الاشتباكات حتى الآن.