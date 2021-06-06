انطلاق عملية امنية مشتركة في طوزخرماتو والعثور على اعتدة وورشة لتصليح السلاح

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، انطلاق عملية امنية واسعة، مشتركة بين جهاز مكافحة الارهاب و قوات البيشمركة وبمساندة طائرات الـ f16 شرق طوز خورماتو.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365 أنه "في الساعة 5:00 من يوم 6 حزيران انطلقت عملية امنية واسعة مشتركة بين جهاز مكافحة الارهاب و قوات البيشمركة سبقتها 5 ضربات جوية بطائرات الـ f16 على اهداف منتخبة في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك شرق طوز خورماتو".

واشارت الخلية أن "العملية أعقبها انزال جوي من قبل قوات مشتركة لجهاز مكافحة الارهاب مع تقدم قطعات برية من الجهاز والبيشمركة لتفتيش هذه المناطق".

ومن جانب اخر، قالت الخلية ان "المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو نفذ عملية امنية في وادي الزكة ووادي شاي وودمر مضافات للعدو".

واضافت الخلية أن "قواتها عثرت على عجلة ودراجة هوائية وعتاد وصبطانة احادية، اضافة الى ورشة لتصليح الاسلحة وانفاق ووقود كمية كبيرة تم تدميرها خلال العملية".