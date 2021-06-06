فنانة مصرية تناشد المسؤولين المصريين بالتدخل لعلاجها

بغداد - ياسين صفوان - وجهت الفنانة المصرية فاطمة السيد عوض الله، الشهيرة بـ“فاطمة كشري“، استغاثة إلى المسؤولين للتدخل لعلاجها، إذ خضعت لعملية جراحية في بطنها لم تتكلل بالنجاح.

وقالت فاطمة كشري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "تعرضت أخيرا لوعكة صحية ما زالت آثارها باقية منذ دخولي المستشفى لإجراء عملية فتاق.. دخلت أحد المستشفيات ولم يكن هناك جديد في حالتي.. بطني وارمة".

وأضافت الفنانة المصرية: "أصبت بصديد وأجريت بسببه 3 عمليات جراحية للتنظيف ولكن دون جدوى.. كل شوية طبيب يشق بطني وأنا تعبت، ومش عارفه في إيه، حاسة في حاجة غلط، وبقالي 3 أشهر على الوضع ده، بعيط من الوجع اللي فيّ".

وتابعت فاطمة كشري، قائلة: "أنا بتمنى دكتور يعرف بي وفيّ إيه.. أنا روحي بتتسحب مني وبموت".

وفاطمة كشري تعد واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما والدراما التلفزيونية المصرية، واشتهرت باسم ”فاطمة كشري“ إذ إنها وزوجها وأسرتها يعملون في بيع ”الكشري".

وبدأت كشري مشوارها الفني في فيلم ”صراع الأحفاد“ عام 1981، ومن أبرز أعمالها دورها في فيلم ”لا تراجع ولا استسلام“ مع الفنان أحمد مكي.