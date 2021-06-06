بقوة '5.2'.. زلزال يضرب دولة مجاورة

بغداد - ياسين صفوان - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاحد، مدينة صالح آباد بمحافظة مهران بإقليم إيلام جنوب إيران.

ووفقًا لبيان مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، والذي نقلت تفاصيله وكالة "إرنا"، وقع الزلزال في الساعة 09:24 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.

وكان مركز الزلزال عند خط طول 45.98 درجة وخط عرض 33.439 درجة.

ولم يصدر حتى الآن تقرير عن الخسائر المحتملة أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات. لكن الزلزال كان كبيرا بما يكفي ليشعر به سكان المقاطعات المجاورة أيضا.

يذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل شبه اليومية.