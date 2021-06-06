انت الان تتابع خبر تتقدمها ذي قار.. الكشف عن حصيلة حالات الانتحار في العراق خلال العام الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، عن عدد حالات ومحاولات الانتحار في العراق خلال النصف الاول من العام الحالي.