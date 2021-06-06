مصرف حكومي يعلن استعداده لتمويل مشاريع الاسكان والتجارية

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "ابواب المصرف مفتوحة لجميع الراغبين بالحصول على دعم وتمويل مشاريعهم التجارية والاستثمارية بمختلف الاتجاهات ولاسيما المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص".واشار الى "تمويل مشاريع الاسكان في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن".

واضاف البيان، ان "المصرف مستمر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما لاصحاب المحال التجارية والورش الصناعية".