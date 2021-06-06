انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يعلن استعداده لتمويل مشاريع الاسكان والتجارية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، استعداده لتمويل ودعم مختلف المشاريع التجارية والاستثمارية للاسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل عبر تنشيط القطاع الخاص عن الاسهام في الحد من ازمة السكن.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "ابواب المصرف مفتوحة لجميع الراغبين بالحصول على دعم وتمويل مشاريعهم التجارية والاستثمارية بمختلف الاتجاهات ولاسيما المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص".
واشار الى "تمويل مشاريع الاسكان في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن".
واشار الى "تمويل مشاريع الاسكان في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن".
واضاف البيان، ان "المصرف مستمر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما لاصحاب المحال التجارية والورش الصناعية".