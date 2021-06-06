شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق تقدم اقتصادى ملموس ساعد فى تحسين بيئة الاستثمار مما كان له الأثر إيجابى على استقدام وجذب كثير من رؤوس الأموال من الخارج، حيث من المنتظر أن ترتفع قيمة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في خطة العام المالى 2021/2022 في الوقت الذى سجلت فيه 5.4 مليار دولار تقريبا فى خطة العام الحالى، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن ارتفاع الاستثمارات في العام الجديد: