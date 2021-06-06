شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق تقدم اقتصادى ملموس ساعد فى تحسين بيئة الاستثمار مما كان له الأثر إيجابى على استقدام وجذب كثير من رؤوس الأموال من الخارج، حيث من المنتظر أن ترتفع قيمة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في خطة العام المالى 2021/2022 في الوقت الذى سجلت فيه 5.4 مليار دولار تقريبا فى خطة العام الحالى، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن ارتفاع الاستثمارات في العام الجديد:
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21.
- بلغت الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه.
- الـمُتوقع أن تؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4٪.
- تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه
- من المتوقع تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4 % مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022، وقدره 2.8 ٪ .