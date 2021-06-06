شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية شمالي جمهورية بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة بوركينا فاسو وإلى ذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.