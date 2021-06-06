إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش العراقي صباح اليوم الأحد إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد التي تضم أميركيين.

وبحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي فإن المسيرتين حاولتا استهداف القاعدة، قبل إسقاطهما.

وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وبالساعة ٠٠:٣٠ من اليوم تصدت للطائرتينوتمكنت من إسقاطهما".

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي.

وقال المتحدث المتحدث الرسمي للتحالف العقيد واين موراتو الكولونيل واين ماروتو ، إن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية".