"إعمار العقارية" تنفي اصدار صكوك دولارية

دبي"الخليج"

نفت شركة "اعمار العقارية " تعيين بنوكا لإصدار صكوك دولارية.

وأفادت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي بأنها لم تعيين أي بنك رسميا لاصدار أية صكوك وذلك ردا على الخبر المنشور في وسائل الإعلام الاسبوع الماضي.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن شركة "إعمار العقارية" عينت بنوكا من أجل إصدار صكوك مقومة بالدولار دون الكشف عن المبلغ المستهدف جمعه .