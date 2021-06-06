شكرا لقرائتكم خبر عن لجان النواب تواصل اجتماعاتها.. رشوان أمام الإفريقية والتضامن تفتح ملف الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، اجتماعاتها لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة، حيث تناقش لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي، رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وخصصت اللجنة البرلمانية إجتماعها يوم الاثنين، وذلك لمناقشة دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بالدول الأفريقية، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.

أما لجنة التضامن الإجتماعي، فخصصت اجتماعاتها علي مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس، بما يحقق العائد المرجو منه، وكذا مناقشة كل من المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وآلية التنسيق بينهما.

فيما تشهد إجتماعات لجنة ال‘علام والثقافة والآثار برئاسة النائبة درية شريف الدين، خلال الأسبوع الجاري مناقشة 3 طلبات إحاطة.