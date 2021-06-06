عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط صاروخ في محيط مركز للدعم الدبلوماسي ببغداد

الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الأحد، سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالعاصمة العراقية بغداد.



وقال المتحدث المتحدث الرسمي للتحالف العقيد واين موراتو الكولونيل واين ماروتو ، إن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وأضاف أن "كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

وكان موراتو، أكد في تصريحات سابقة، أن مهمته في العراق لهزيمة داعش تحولت من القتال المباشر للدعم الإضافي للقوات العراقية من المشورة والتدريب.

وأشار إلى أن "القوات العراقية هي التي تقود المعارك ضد التنظيم الإرهابي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال موراتو إن "مهمة التحالف لم تتغير، نحن موجودون بدعوة رسمية من الحكومة العراقية للقضاء على داعش وفلوله في أجزاء محددة من العراق وسوريا".

وأضاف أن "التحالف يواصل تقديم المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع والخدمات اللوجستية وتقديم المشورة ويساعد بتمكين القوات الشريكة على المستويين العملي والاستراتيجي".

ولفت المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش أنه "عند الطلب يقدمون الدعم الجوي للقوات الأمنية العراقية".

ونبه إلى أن "القوات العراقية الآن هي من تقود المعارك بشكل مستقل ضد داعش بأنفسهم وبشكل ناجح وبكل تقنية".

وبين أن "مهمة التحالف لهزيمة داعش تحولت من مهمة القتال المباشر إلى مهمة الدعم الإضافي، من خلال تقديم المشورة والتدريب في كثير من الأحيان على مستوى عالٍ جداً وبعيدة عن القتال على الأرض".