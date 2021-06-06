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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفّذان تدريبًا عابرًا بالبحر المتوسط

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

الأحد 6 يونيو 2021

نفّذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا مشتركًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) .

 

وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان بأن التدريبات تضمنت تنفيذ تمرين دفاع جوي، وتمارين تكتيكية لاستخدامات المروحيات المسلحة مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، وتمرين رمي مدفعية سطحية، وكذلك التدريب على عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية .

 

وتأتي المناورات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لرفع مستوى تدريب القوات وتبادل المهارات مع القوات المسلحة الفرنسية.

 

يشار إلى أن البحرية المصرية أجرت العام الماضي 3 مناورات مشابهة مع البحرية الفرنسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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