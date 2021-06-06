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30 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إنها سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس يوم السبت وذلك ارتفاعا من 24 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91248 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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