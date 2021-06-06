شكرا لقرائتكم خبر عن 30 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إنها سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وذلك ارتفاعا من 24 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91248 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.