شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: إعطاء 4.93 مليون جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 93ر4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في الدولة بنحو 107 آلاف و 832 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق أستراليا 10 أشهر لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت أستراليا التطعيمات منذ حوالي 14 أسبوعا.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا 30 ألفا و 158 حالة بالإضافة إلى 910 حالات وفاة. ومر عام و 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في أستراليا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.