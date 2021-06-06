شكرا لقرائتكم فيروس كورونا %60 من سكان بريطانيا تلقوا اللقاح.. وسلالة الهند تنتشر بسرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات البريطانية اليوم السبت، أن 60% على الأقل من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

كما أظهرت البيانات الحكومية في بريطانيا تسجيل 5765 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت، و13 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

من مركز لفحص كورونا في بريطانيا

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وأظهرت البيانات الحكومية أن 40 مليونا و124229 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في حين تلقى 27 مليوناً و160635 شخصاً جرعتي اللقاح.

يأتي هذا بينما وافقت الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا أمس الجمعة على استخدام لقاح "فايزر" في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً.

وذكرت أن الأمر منوط الآن باللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في البلاد لاتخاذ قرار بشأن تطعيم هذه الفئة ضمن خطة بريطانيا الشاملة للتطعيم.

وتضاعفت تقريباً وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الأسبوع الأخير من مايو في الوقت الذي باتت فيه السلالة المتحورة "دلتا" أكثر انتشاراً مما أثار المخاوف بشأن خطط البلاد لرفع القيود.

ومن المقرر رفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في إنجلترا يوم 21 يونيو الحالي لكن الانتشار السريع للسلالة دلتا التي ظهرت في الهند أول مرة يهدد الآن هذه القرار.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الأربعاء، إنه سيلزم الحذر بشأن رفع القيود لكن ليس هناك شيء في البيانات الحالية يدعو إلى تأجيل ذلك.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ما يقدر بواحد من بين كل 640 شخصاً في إنجلترا أصيب بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو، بالمقارنة بواحد من بين كل 1120 في الأسبوع السابق، وهو ما يشير إلى أعلى نسبة إصابة منذ النصف الأول من أبريل.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الخميس، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا هي أكثر السلالات انتشاراً حالياً في بريطانيا وقد تزيد احتمالات دخول المصابين المستشفى مقارنةً بالسلالة "ألفا".

وأضافت الهيئة أن 5472 حالة إصابة جديدة بالسلالة دلتا جرى تسجيلها في أعداد الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بتلك السلالة إلى 12431، مشيرةً إلى أنها فاقت السلالة "ألفا" التي رُصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في إنجلترا، لتصبح الأكثر انتشاراً في البلاد.