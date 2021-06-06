شكرا لقرائتكم خبر عن نساء التنظيمات الإرهابية وسيلة التجنيد فى أوروبا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنامى ظاهرة استغلال التنظيمات الإرهابية للنساء فى تجنيد مزيد من العناصر، لاسيما فى المجتمعات الأوروبية وهو ما دعا عدد من المسؤولين الأجانب فى أكثر من دولة لرصد هذه الظاهرة والتحذير منها على نحو ما جرى فى ألمانيا، ووفقا لتصريحات سابقة، فقد قال رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) فى ولاية “الراين” الشمالى “فيستفاليا”، إن المتطرفين في ألمانيا يعملون على التقرب من المسلمات المراهقات وإغرائهن بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بوعود زائفة حول الزواج والمساواة بالمقاتلين، وأوضح أن هذه الوعود سرعان ما تتبخر وتنكشف على أنها اضطهاد وعنف وجريمة.

ورصدت مجموعة “الوقاية من الإرهاب”، التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، خطابات إلكترونية مكثفة للمتطرفين على الإنترنت إلى المراهقات المسلمات المقيمات في ألمانيا، وتنجح هذه المحاولات أكثر مما في السابق في توريط المراهقات في العمل مع التنظيمات المتطرفة، وتصور هذه الرسائل الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة على أنه احترام حد «الملوكية» للمرأة، لأنها تقوم على ولادة وتنشئة جيل من المقاتلين.