السلفادور في طريقها لتصبح أول دولة تتبنى البيتكوين كعملة قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - سان سلفادور - (د ب أ):

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يوم السبت أنه سيرسل مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل سن تشريع يجعل عملة البيتكوين المشفرة عملة قانونية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، لتصبح أول دولة في العالم تتبع هذا النهج.

وأعلن أبو كيلة عن هذه الخطوة في رسالة مسجلة مسبقا تم نشرها يوم السبت خلال مؤتمر بيتكوين 2021 في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية خلال عرض تقديمي استضافه جاك مولرز، مؤسس شركة "سترايك" للمحفظة الرقمية.

وقال أبو كيلة "سأرسل الأسبوع المقبل للكونجرس مشروع قانون سيجعل البيتكوين مرخصة قانونا في السلفادور".

وأضاف الرئيس"إن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي".

وقال مولرز خلال العرض التقديمي"أكثر من 70 % من السكان في السلفادور ليس لديهم حساب في البنك. وليسوا ضمن النظام المالي".

وتابع "لقد طلبوا مني المساعدة في كتابة مشروع القانون وأنهم ينظرون إلى البيتكوين كعملة عالمية وأننا بحاجة إلى أن نضع معا خطة بيتكوين لمساعدة هؤلاء الأشخاص".

وتقدر منظمة العمل الدولية أن ستة من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.