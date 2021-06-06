أفعال لا أقوال.. برلماني يشيد بدور مصر في إعمار غزة وبدء آليات الدولة عملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الصور والأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية عن بدء الآليات المصرية في قطاع غزة في إزالة الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وذلك بعد دخولها أمس للبدء في عملية إعادة الإعمار، دليل قاطع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر في إعمار القطاع .

ووجه أباظة، خلال بيان له اليوم السبت، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره الكبير تجاه ملف القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العالم كله أصبح يعي تمامًا أن مصر صاحبة أفعال وليس مجرد أقوال.

وأضاف النائب أن الرئيس السيسي عندما أطلق مبادرته التاريخية من قلب العاصمة الفرنسية باريس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، إنما أكد للعالم كله أن القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات مصر، موجهًا التحية إلى جميع الشركات المصرية والمهندسين والعمال المصريين الذين بدؤوا في إعادة إعمار غزة وَفق خطة مدروسة ومعدة مسبقًا لتحقيق أقصى استفادة من وجودها لإزالة الركام الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في غزة.