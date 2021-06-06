رئيس البرلمان الأوروبي يدعو للسماح بانضمام دول غربي البلقان إلى التكتل الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي للسماح لدول غربي البلقان بالانضمام للاتحاد الأوروبي، واصفا التوسيع بأنه "مشروع إيجابي للسلام والازدهار".

وصرح لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد بأن "التوسع يمكن أن يجلب منافع هائلة لكلا من المنطقة وأوروبا بالكامل، ويساعد في ضمان الاستقرار والازدهار والسلام في القارة".

وقال إن وتيرة تنفيذ تلك الخطة سيعتمد على وفاء دول غرب البلقان بمعايير الانضمام. وتابع "أن كل واحدة من هذه الدول لا تزال بحاجة لإكمال الإصلاحات"، ولكنه قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي أيضا بوعوده وأن يعترف بالتقدم الذي تحرزه هذه الدول.

وتشمل دول غرب البلقان، بالإضافة إلى صربيا والجبل الأسود، كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وكوسوفو.

ويجري الاتحاد الأوروبي بالفعل محادثات مع الجبل الأسود وصربيا للانضمام، في حين أن ألبانيا ومقدونيا الشمالية هما مرشحتان رسميتان.

وتعتبر كل من البوسنة والهرسك وكوسوفو حتى الآن مرشحتين محتملتين للمفاوضات.

يشار إلى أنه في أواخر العام الماضي، عرقلت كل من التشيك وسلوفاكيا الموافقة على صيغة مهمة بشأن التقدم في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.

وقبل ذلك، استخدمت بلغاريا حق النقض ضد بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي بسبب نزاع تاريخي بينهما؛ حيث ترفض صوفيا الاعتراف باللغة المقدونية كلغة خاصة، قائلة إنها لهجة بلغارية.

ويعتبر الوضع إشكاليًا لأن دول البلقان تدخل أيضا في علاقات ودية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا.