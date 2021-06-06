​​برلماني: استمرار الزيادة السكانية يؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الفرد قبل المجتمع؛ إذ تؤثر بصورة مباشرة على نصيب الفرد من الناتج القومي، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المصرية جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأضاف الشرقاوي أن الزيادة السكانية تنعكس على انهيار المرافق العامة للدولة، وتنعكس بصورة مباشرة على رعاية الأبناء، وينتج عنها أيضًا انخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وتعد أحد أهم أسباب عمالة الأطفال، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين، ولهذا الزيادة السكانية تمثل خطورة كبيرة على الفرد وعلى المجتمع في آن واحد.

واقترح عضو مجلس النواب إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، وإعادة وضع خطة إعلامية تستهدف التوعية والتثقيف في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، على أن يكون الحديث موجه إلى كل منطقة وفقًا لطبيعتها وثقافتها، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام، إلى جانب رصد الموارد اللازمة للتعامل الفعال مع البرامج والأنشطة السكانية في ضوء الوفر الذي يحققه خفض معدلات الإنجاب على كل مجالات الخدمات في مصر.

وأكد الشرقاوي أن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها؛ ولكنها قضية عامة تتطلب تضافر الجهود لمختلف الهيئات والقطاعات والوزارات للتغلب عليها، كما أن للمواطن دور رئيسي في هذه القضية؛ خصوصًا أنه يعتبر الحلقة الأهم في الحل، ومن ثم يجب العمل على زيادة الوعي والعمل على التثقيف المستمر للمواطنين.