أكراد سوريا يسلمون 4 أفراد من عائلات «داعش» إلى هولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

سلّم أكراد سوريا أمس، 4 هولنديين هم سيدة وثلاثة أطفال، من أفراد عائلات تنظيم «داعش» إلى وفد دبلوماسي من بلادهم، في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

والأربعة هم أم مع طفليها: صبي (عامان) وبنت (5 سنوات)، إضافة إلى فتاة أخرى تبلغ 12 عاماً. وقد تسلمهم الوفد الذي ضمّ مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا إميل دي بونت ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والتأشيرات ديرك يان نيوفنهوس.

وقال مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الهيئة إنه جرى تسليم «امرأة هولندية مع طفليها وطفلة أخرى لديها حالة إنسانية، بعد موافقة والدتها، بناء على طلب الحكومة الهولندية».

وتقدّر السلطات الهولندية بنحو 75 عدد الفتية والفتيات الموجودين في المخيمات التي تتولاها الإدارة الذاتية، إضافة إلى 30 امرأة و15 رجلاً محتجزين لدى الأكراد.

والأطفال هم جزء من 220 طفلاً على الأقل يحملون الجنسية الهولندية في سوريا أو تركيا المجاورة، وفق سلطات بلادهم، 75 في المئة منهم دون سن الرابعة وقد ولدوا في المنطقة لأبوين يحملان الجنسية الهولندية.

وجدّد عمر مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته عبر استعادة مواطنيه والتعاون في هذا الملف الذي يشكل عبئاً على الإدارة الذاتية.

ومنذ إعلان القضاء على «خلافة» التنظيم الإرهابي قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها الموجودين في المخيمات.