ليبيا: مطالبات للبرلمان بتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تحشد شخصيات سياسية ليبية على الأرض للفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك في وقت تطالب فيه البعثة الأممية وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية البرلمان الليبي بضرورة الإسراع في تحديد القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات، حسبما أفادت مصادر ليبية مسؤولة لـ«الاتحاد».

وأكد مصدر ليبي، رفض الكشف عن هويته، وجود ضغوطات تمارس على السلطة الليبية الجديدة للالتزام بخريطة الطريق بشكل كامل دون أي تسويف أو مماطلة.

وأشار المصدر الليبي إلى أن شخصيات ليبية فتحت اتصالات مكثفة مع عدد من شيوخ وأعيان القبائل في البلاد لحشد الدعم الكامل لهذه الشخصيات في الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، موضحاً أن لقاءات واتصالات مكثفة تم إجراؤها مع شيوخ وأعيان قبائل مؤثرة في ليبيا لطلب دعمها للشخصيات التي تعتزم الترشح رسمياً فور فتح باب الترشح للانتخابات عقب وضع القاعدة الدستورية.

وفي سياق آخر، كشف المصدر الليبي عن زيارة لوزيري الخارجية والدفاع البريطانيين إلى العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة للتشاور حول ملفات سياسية وعسكرية مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تعد أبرز الداعمين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

إلى ذلك، بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، في طرابلس، مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، كيفية توفير الخدمات وملف الهجرة لمدن الجنوب، وملفات تمكين الشباب والتنمية المكانية، ودعم السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي للسلطة التنفيذية والسلطات المحلية لضمان استمرار توفر، ووصول الخدمات لسكان المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي إن الكوني اتفق مع أعضاء البرلمان ووزراء الحكومة عن مدن الجنوب علي ضرورة تفعيل وزيادة قيمة صندوق إعمار المناطق المتضررة بالمنطقة الجنوبية، وأهمية إنهاء الانقسامات العسكرية، وإيجاد حلول عاجلة للخلل الأمني بالمنطقة.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل الجماعي الموحد، والمشترك لإنجاز كل المقترحات المطروحة، وإنهاء كل المشاكل التي يعانيها الجنوب، وتأكيد ضرورة إدخال مشروع الطاقة الشمسية والطاقة البديلة في المنطقة الجنوبية لرفع معاناة انقطاع التيار المتواصل، وإعادة فتح ملف أزمة الوقود، وانتشار ظاهرة المحطات الخاصة. وفي سياق آخر، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا.

واختطف سلامة المغربي في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ودعت البعثة الأممية في بيان له إلى الإفراج غير المشروط عنه وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، مؤكدة أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.