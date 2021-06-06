شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: تحصين العالم بنهاية 2022 أكبر إنجاز في تاريخ الطب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، زعماء دول مجموعة السبع إلى الالتزام بتطعيم العالم بأسره ضد فيروس كورونا قبل نهاية 2022.

ويستضيف جونسون أول قمة فعلية للمجموعة خلال عامين تقريبا وذلك بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية المجموعة أمس السبت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يسعى لتعهد بتحقيق هدف تحصين العالم ضد الوباء.

أضاق جونسون في بيان إن "تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب.. أدعو زعماء مجموعة السبع رفاقي إلى الانضمام إلينا للقضاء على هذا الوباء المروع والتعهد بألا نسمح أبدا بتكرار هذا الخراب الذي أحدثه فيروس كورونا".