شكرا لقرائتكم خبر عن البحريتان المصرية والفرنسية تنفّذان تدريبًا عابرًا في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا مشتركًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE).

وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم بأن التدريبات تضمنت تنفيذ تمرين دفاع جوي، وتمارين تكتيكية لاستخدامات المروحيات المسلحة مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، وتمرين رمي مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.