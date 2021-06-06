شكرا لقرائتكم خبر عن اجتمـاع دولـي الثلاثـاء لتقييـم اتفـاق السلام فـي السـودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الجبهة الثورية في السودان، أمس السبت، عن عقد اجتماع اللجنة العليا الدولية للتقييم والمراقبة التي نصت عليها اتفاقية السلام في الثامن من يونيو الجاري بالخرطوم، فيما أعلنت جوبا، أمس، تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم والحركة الشعبية «شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى 13 يونيوالجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الجبهة الثورية؛ الشريك في الحكم وفق اتفاقية السلام، مع مستشار الوساطة الجنوبية توت قلواك، أمس، بالخرطوم.

وأكد مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية، محمد زكريا، التئام اجتماع اللجنة الدولية للتقييم والمراقبة التي تضم الاتحاد الإفريقي، والترويكا، والاتحاد الأوروبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتشاد، والسعودية، في الثامن من يونيو الحالي.

وأوضح زكريا: إن اجتماعهم مع الوساطة وقف على سير تنفيذ الاتفاق في مختلف المسارات.

وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الاتفاقية، خصوصاً مسار الشرق وضرورة إكمال إشراك شرق السودان في الجهاز التشريعي ومجلس الشركاء، وتمثيله في تشكيل اللجان العليا ذات الصلة بتنفيذ اتفاق مسار الشرق.

وأضاف زكريا: إن الاجتماع تطرق لمسألة الترتيبات الأمنية ومدى تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل اللجان العليا الخاصة بالإشراف على ملف الترتيبات الأمنية.

بدوره، أشاد رئيس الوساطة الجنوبية، توت قلواك، بعمل الحكومة السودانية على تنفيذ آليات اتفاق جوبا.

وذكر قلواك، أنه بحث خلال اجتماعه مع قيادات الجبهة الثورية مسار تنفيذ اتفاق جوبا وآلية تنفيذ الاتفاق خاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية؛ لأن هذه القوات منتشرة في أماكن كثيرة ومتداخلة في وجود بعضها؛ لذلك يجب دمجها وإدماجها في القوات المسلحة السودانية.وأكد أن عملية السلام هي عملية واحدة من أجل السودان، كما ستضم كذلك عبد الواحد نور خلال وقت قريب.

إلى ذلك، أعلنت جوبا، أمس، عن تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم وحركة عبد العزيز الحلو، إلى 13 الجاري.

وقال مقرر الوساطة، ضيو مطوك: إن «تمديد فترة التفاوض لأسبوع؛ يهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات في القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها».

وتابع مطوك: إن الوساطة ظلت في حالة مشاورات مستمرة مع طرفي التفاوض؛ حيث عقدت اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدة لمعرفة النقاط التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق. وأوضح: إن جلسات التفاوض بين الطرفين ستستأنف غداً الاثنين؛ لمعالجة الموضوعات محل الخلاف.

(وكالات)