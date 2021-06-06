شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في «مالي» يحذر من آثار العقوبات على بلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر مسؤول، من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء الجديد في مالي، من أن العقوبات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة، وذلك عقب إعلان البنك الدولي إنه أوقف مؤقتاً المدفوعات للعمليات في جمهورية مالي بعد انقلاب عسكري.

أعلن شوجيل كوكالا مايجا الذي يجري تداول اسمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي أن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية، غير أنه اعتبر في المقابل أن «العقوبات» تعقد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة والبنك الدولي المدفوعات المالية، وشوجويل هو زعيم تحالف المعارضة (إم5- آر.إف.بي) الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به في أغسطس/ آب الماضي.

وفي تجمع حاشد في العاصمة باماكو أمس الأول الجمعة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات ضد كيتا، كان مايجا صارماً ومتصالحاً في الوقت نفسه تجاه الشركاء الأجانب، وقال أمام آلاف من أنصاره في ساحة الاستقلال في المدينة: «سنحترم الالتزامات الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية لشعب مالي»، لكنه أضاف محذراً: «العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع».

وتزيد تحركات البنك الضغط على القيادة العسكرية لمالي بعد أن أعلنت فرنسا، الحليف الرئيسي، الخميس تعليق العمليات المشتركة مع قوات مالي من أجل الضغط للعودة إلى الحكم المدني.

وأثارت إطاحة الجيش بالرئيس الانتقالي لمالي الأسبوع الماضي في ثاني انقلاب في تسعة أشهر، إدانة دولية كما أثارت مخاوف من أن تضعف الأزمة السياسية الجهود الإقليمية لمحاربة المتشددين.

وأكد البنك الدولي في بيان لرويترز تعليق المدفوعات. وتمول مؤسسة البنك الإنمائية الدولية حالياً مشروعات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في مالي. الى جانب ذلك، بدأت تداعيات قرار فرنسا تعليق العمليات العسكرية مع الجيش في مالي تنعكس ميدانياً، وقال مسؤول في هيئة الأركان الماليّة إنّ «العمليات المشتركة بين قوة برخان والقوات العسكرية في مالي توقفت. الفرنسيون يعملون وحدهم» في إشارة إلى القوة الفرنسية المنتشرة في الساحل. وكشف المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أنّ بعثة عسكرية من مالي عادت لتوّها من سيفاري في الوسط إلى باماكو لهذا السبب.

وأضاف أنّ القوة الأوروبية «تاكوبا»، «ترفض أيضاً التعاون مع عناصر من القوات المالية في ميناكا» الواقعة في شمال شرق مالي. وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس أن باريس «قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة (موقتاً) مع القوات المالية» في انتظار «ضمانات» حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.(وكالات)