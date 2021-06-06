شكرا لقرائتكم خبر عن صـربيـا والأرجـنتين وتـايـوان تـبـدأ بـإنتـاج اللقـاحـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت البرازيل باستيراد لقاحين روسي وهندي بشروط، فيما أعلنت الأرجنتين وصربيا أنهما ستنتجان «سبوتنيك في» الروسي في أراضيهما، بينما أعلنت تايوان عن رغبة مماثلة.

السماح باستيراد لقاحين بشروط

منحت الهيئة الناظمة للأدوية في البرازيل ترخيصاً استثنائياً لاستيراد جرعات من لقاحي «سبوتنيك-في» الروسي و«كوفاكسين» الهندي المضادين لفيروس كورونا، مع فرض شروط لاستخدامهما.

وكانت الوكالة الوطنية لليقظة الصحية (أنفيزا) عارضت في البدء ترخيصهما، معتبرةً أن هناك نقصاً في البيانات للتأكد من سلامتهما وفعاليتهما.

وطلبت ولايات عدة في شمال شرقي البرازيل استيراد ثلاثين مليون جرعة من اللقاح الروسي، وكذلك طلبت وزارة الصحة من جهتها استيراد 20 مليون جرعة من اللقاح الهندي. وسمحت أخيراً الهيئة باستيراد واستخدام أربعة ملايين جرعة من لقاح «كوفاكسين» وكمية معادلة لنسبة 1% من سكان ستّ ولايات كانت طلبت استيراد «سبوتنيك-في».

لن يكون بالامكان إعطاء الجرعات إلا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً باستثناء الحوامل والأشخاص الذين يعانون أمراضاً عدة في الوقت نفسه والمصابين بمرض الإيدز وحاملي فيروس التهاب الكبد من نوعي بي وسي. وينبغي أن تكون الجرعات المستخدمة في البرازيل منتجة في مصانع كشفت عليها هيئة «أنفيزا» وخاضعة لتحاليل في مختبر «فيوكروس» المرجعي للصحة العامة في البرازيل.

إنتاج صربي

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا بدأت إنتاج اللقاح الروسي ضد كوفيد -19 في مختبر في بلجراد. وصربيا هي الدولة الأوروبية الأولى في هذه الحال باستثناء روسيا وبيلاروسيا. وقال الرئيس الصربي إنه سيشاهد عبر رابط الفيديو إطلاق العمليات في معهد تورلاك لعلم الفيروسات، إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف فوتشيتش «في غضون أيام قليلة سيكون لديكم أول اللقاحات الصربية التي يمكننا تقديمها لمواطنينا، وأيضاً للمواطنين في المنطقة وأوروبا والعالم».وأشار إلى أن صربيا ستنتج أيضاً لقاح سينوفارم الصيني.

من المتوقع أن تنتج البلاد أربعة ملايين جرعة روسية خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لوزير التنمية التكنولوجية الصربي نيناد بوبوفيتش.

وتمت الموافقة على سبوتنيك في أكثر من 65 دولة، ولكنه لم يتلق الضوء الأخضر من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وصربيا المعتادة على الاستفادة من الخصومة بين الشرق والغرب، اشترت ملايين اللقاحات الصينية والروسية والغربية.أعطت صربيا حتى الآن جرعتين ل30% من سكانها، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس.ولتشجيع الناس على تلقي اللقاح، عرضت بلغراد مكافأة قدرها 25 يورو وبدأت عمليات التطعيم في مراكز التسوق.

تصنيع أرجنتيني

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد عقده اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره بوتين.وقال فرنانديز «(اليوم)الأحد، ستتوجه طائرة إلى موسكو لإحضار العنصر النشط بحيث يمكن بدء الإنتاج على الفور في الأرجنتين».

وكانت الأرجنتين في دبسمبر/كانون الأول الماضي أول دولة في أمريكا الجنوبية ترخص لاستخدام اللقاح الروسي.

وأضاف فرنانديز «نحن مسرورون بالنتائج التي حققها هذا اللقاح لأن به تم إنقاذ حياة الملايين من الأرجنتينيين».وسيتم تكليف «مختبر ريتشموند» الخاص بإنتاج اللقاح بقدرة إنتاج تبلغ مليون جرعة شهرياً في البداية. ويأمل المختبر في زيادة الإنتاج إلى خمسة ملايين جرعة شهرياً في غضون عام.

وكان قد جرى تكليف مختبر أرجنتيني آخر بإنتاج لقاح «استرازينيكا»، لكن هذه الخطوة واجهت مشاكل أدت إلى تأخير الإنتاج.

وأعطت الأرجنتين 10,4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن بينها سبوتنيك وأسترازينيكا وسينوفارم.

اتجاه تايواني للتصنيع المحلي

قال وزير الصحة تشين شيه تشونج إن الجزيرة تجري محادثات مع شركات أمريكية لتصنيع لقاحاتها للوقاية من المرض بعد محادثات مماثلة مع شركات أوروبية.

وطلبت تايوان الحصول على حوالي خمسة ملايين جرعة من شركة موديرنا الأمريكية ووصلت منها 150 ألف جرعة. كما طلبت عشرة ملايين جرعة من شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية.

وتحمّل الجزيرة، التي تجري محادثات أيضاً مع شركة بيونتيك، الصين مسؤولية عرقلة صفقة مع الشركة الألمانية هذا العام. وقالت شركة جونسون آند جونسون، أمس السبت، أنها تجري محادثات مع تايوان منذ العام الماضي لإمدادها بلقاحهاالواقي من المرض.

(وكالات)